EYT çalışması en az 730 gün kazandıracak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yüzünde güller açtıracak gelişme yaşandı! 2022'de müjdeler peşi sıra geliyor!

SIRADA EYT DÜZENLEMESİ VAR

Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden bu konuda çok sayıda açıklama da yapıldı.