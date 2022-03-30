💸11 ayın sultanı Ramazan’a özel ürünler ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor! 📣11,90 TL’den evinize geliyor! 🔎ŞOK aktüel ürünler kataloğu…
Her hafta Çarşamba günleri birbirinden güzel ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor ve Ramazan öncesi mutfak ve diğer kategorilerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 11 ayın sultanı Ramazan'a özel ürünler ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 30 Mart itibariyle satışa çıkacak seçenekler arasında Finish bulaşık tableti 90'lı 71,95 TL'den, Sleepy bebek bezi 74,90 TL'den, Kumsal tava 79,95 TL'den evlerinize geliyor. Güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
30.03.2022 10:40 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:41
Müslüman alemi 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamayı heyecanla bekliyor bir yandan da mübarek aya özel temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin indirimlerini incelemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve Ramazan'a özel pek çok kategoriden indirimli ürünler 30 Mart yarın itibariyle satışa sunacak. Pınar labne peynir 11,90 TL'den evinize gelecek. Sadece ŞOK marketlerde bulunan Anadolu Mutfağı bakliyat ürünleri özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. ŞOK şubelerinde 25 TL üzeri alışverişe ayrıca indirimli ürünler de ön plana çıkıyor.