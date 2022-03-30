💸11 ayın sultanı Ramazan’a özel ürünler ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor! 📣11,90 TL’den evinize geliyor! 🔎ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

Müslüman alemi 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamayı heyecanla bekliyor bir yandan da mübarek aya özel temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin indirimlerini incelemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve Ramazan'a özel pek çok kategoriden indirimli ürünler 30 Mart yarın itibariyle satışa sunacak. Pınar labne peynir 11,90 TL'den evinize gelecek. Sadece ŞOK marketlerde bulunan Anadolu Mutfağı bakliyat ürünleri özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. ŞOK şubelerinde 25 TL üzeri alışverişe ayrıca indirimli ürünler de ön plana çıkıyor.