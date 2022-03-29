Konutta kademeli KDV! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar netleşti... On binlerce lira cepte kalacak işte yeni konut KDV hesaplaması
Başkan Erdoğan birçok konuda yeni KDV indirimlerini açıkladı. Bunlardan birisi de konut vergileri oldu. Konutta kademeli olarak KDV uygulanacak. Bu sayede vatandaş yüksek vergiden kurtulurken ev fiyatlarında da ciddi düşüş meydana gelecek. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni konut KDV hesaplaması…
Hükümet son dönemde vatandaşın alım gücünü artırmak ve enflasyon ile mücadele için vergi gelirlerinden feragat ediyor. Akaryakıt, doğalgaz elektrik gibi alanlarda yapılan vergi indirimleri daha sonra temel gıda ürünlerinde de uygulandı. Son olarak temizlik ürünlerinde de KDV oranlarında indirim yapıldı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni indirimlere göre temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirildi. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirlendi.
KONUTTA YENİ SİSTEM
Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8 olacak. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.
Şimdi bu uygulamaya daha detaylı olarak bakalım.
Bugüne kadar 150 metrekarenin üzerinde olan tüm konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Yani 150 metrekarelik bir ev için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu. Böylece 150 metrekare ve fiyatı 1 milyon lira olan bir konutun KDV'si 80 bin lira iken aynı ev 151 metre kare olduğunda 180 bin liraya çıkıyordu. Yani 1 metrekare için vatandaş 100 bin lira daha fazla KDV ödemiş oluyordu.
Yeni sistemde ise metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak.
YENİ SİSTEM FİYATI DÜŞÜRÜYOR
Buna göre eğer 1 milyon liralık ev 150 metrekare ise vatandaş yüzde 8 oranında KDV ödeyecek. Bu durumda KDV 80 bin lira olarak ödenecek. Ancak bu ev örneğin 155 metrekare ise bu kez metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak. Yani 150 metrekareye kadarki birim fiyat üzerinden yüzde 8 sonraki 5 metrekare için ise yüzde 18 KDV ödenecek.