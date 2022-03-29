Konutta kademeli KDV! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar netleşti... On binlerce lira cepte kalacak işte yeni konut KDV hesaplaması

KONUTTA YENİ SİSTEM

Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8 olacak. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.

Şimdi bu uygulamaya daha detaylı olarak bakalım.