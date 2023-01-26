EYT, SSK, Bağkur'luya 7.841 TL+ 2.750 TL ikramiye, Memura, polise, öğretmene en az 11.833 TL MAAŞ! Memura Emekliye %16+%13 EK ZAM + İntibak!

Memur emekli için Ocak ayında %30 zam artışı sağlandı. Emekli memurlara ise ek gösterge zammı müjdesi geldi. SSK, Bağkur maaş ödemeleri için tarih netleşirken gözler memur ve memur emeklilerinin zam farkı ödemelerine çevrildi. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge için ödenecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış sağladı. İşte zamlı maaş ödemeleri ve zam farkları hakkında detaylar haberimizde!