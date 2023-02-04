EYT 3600 SON DAKİKA! Kısmi emeklilik ANONSU! 4a,4b, emekli sandığı 3600,5075,5975 PRİME şart mart yok! SGK, Bağ-Kurlu cup diye EYT kesesine girecek!

EYT kısmi emeklilik son dakika gelişmeleri merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 yılı öncesi olup prim günü ve yıl şartını tamamlayan çalışanların emekli olabileceğini, askerlik gibi mevzuata uygun borçlanmalarla sigorta girişini öne alanların da bu haktan faydalanabileceğini söyledi.Peki, 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT'de kısmi emeklilik var mı? İşte detaylar...