EYT 3600 SON DAKİKA! Kısmi emeklilik ANONSU! 4a,4b, emekli sandığı 3600,5075,5975 PRİME şart mart yok! SGK, Bağ-Kurlu cup diye EYT kesesine girecek!
3600 prim günü EYT kapsamında mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'e geldi. Uzun zamandır beklenen teklifin önümüzdeki hafta da yasalaşması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesini 7 Şubat Salı günü Genel Kurul gündemine almayı planlıyoruz" demişti. Bu nedenle EYT kısmi emeklilik hakkında birçok detay merak edildi. İşte EYT 3600 son dakika gelişmeleri...
EYT kısmi emeklilik son dakika gelişmeleri merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 yılı öncesi olup prim günü ve yıl şartını tamamlayan çalışanların emekli olabileceğini, askerlik gibi mevzuata uygun borçlanmalarla sigorta girişini öne alanların da bu haktan faydalanabileceğini söyledi.Peki, 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı? EYT'de kısmi emeklilik var mı? İşte detaylar...
EYT PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
7 ŞUBAT KRİTİK GÜN
EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT yasası teklifinin Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.