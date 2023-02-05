EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?
Önümüzdeki hafta Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile başvurular başlayacak. EYT'den emekli olacaklar ne yapacak? Nasıl başvuracak? İşte cevapları...
05.02.2023 06:54 - Son Güncelleme: 05.02.2023 06:54
✖ Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak?
8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına giriyor.
Burada EYT'li olmak için tek şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup prim yatırmış olmak. Yasa çıktıktan sonra ilk etapta başvuru yapacaklar ise primini ve yılını tamamlamış olanlar.