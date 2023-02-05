Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

Önümüzdeki hafta Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile başvurular başlayacak. EYT'den emekli olacaklar ne yapacak? Nasıl başvuracak? İşte cevapları...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
05.02.2023 06:54 - Son Güncelleme: 05.02.2023 06:54
EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

✖ Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak?
8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

Burada EYT'li olmak için tek şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup prim yatırmış olmak. Yasa çıktıktan sonra ilk etapta başvuru yapacaklar ise primini ve yılını tamamlamış olanlar.

EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

Yaş dışındaki şartları tamamlayanlar başvurup yaş şartı olmadan emekli olacaklar.

EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

✖ Yaş dışındaki şartlar neler?
Düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri sırasında bir değişiklik olmaz ise SSK'lılar için yıl şartı kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl olarak belirlendi.

EYT’liye başvuru rehberi! Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? Yaş dışındaki şartlar neler? e-devletten başvuru olacak mı?

Prim gün şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor.

SON DAKİKA