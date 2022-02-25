EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, elektrik indirimi! Hepsi tek tek listede! Bu yıl kesin çözülecek! Ak Parti’li isim duyurdu: Mayıs’ta...

Tüm gözler masadan çıkacak sonuçlara çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesiyle, sıra sözleşmeli çalışanlar ile EYT'lilere gelecek. Bahar ve yaz aylarında çözüm masaya yatırılacak. TAKVİM'e önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu bu yıl 5 konunun da çözüme kavuşacağı bilgisini verdi. Milyonlarca kişi Meclis yolunu gözlerken hükümet kanadından gelecek açıklamaları da yakından takip ediyor. İşte EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, elektrik indirimine ilişkin önemli açıklamalar...