EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, elektrik indirimi! Hepsi tek tek listede! Bu yıl kesin çözülecek! AK Parti'li isim duyurdu: Mayıs'ta...
Milyonları kapsıyor. EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, elektrik indirimi ile ilgili açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, " 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar bu yıl bitirilip açıklanacak. Bu yıl 5 konu sırasıyla çözüm bulacak. Toplumun her sorunu bizim sorunumuz. Çözüm de Cumhur İttifakı'nda...' ifadelerine yer verdi. En başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro ve elektrik indirimi konusu bir bir çözüme kavuşturulacak. 2022 yılı ile birlikte başlayan çalışmalar hem bakanlıklarda hem de TBMM'de devam ediyor. Peki, EYT çıkacak mı, son durum ne, ne zaman çıkar? İşte merak edilenler...
Tüm gözler masadan çıkacak sonuçlara çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesiyle, sıra sözleşmeli çalışanlar ile EYT'lilere gelecek. Bahar ve yaz aylarında çözüm masaya yatırılacak. TAKVİM'e önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu bu yıl 5 konunun da çözüme kavuşacağı bilgisini verdi. Milyonlarca kişi Meclis yolunu gözlerken hükümet kanadından gelecek açıklamaları da yakından takip ediyor. İşte EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, elektrik indirimine ilişkin önemli açıklamalar...
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TAKVİM'e konuştu: 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar bu yıl bitirilip açıklanacak. Bu yıl 5 konu sırasıyla çözüm bulacak. Toplumun her sorunu bizim sorunumuz. Çözüm de Cumhur İttifakı'nda...'
Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konular bir bir çözüme kavuşturuluyor.