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Haberler Ekonomi TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ Ankara kura çekilişi için geri sayım sona erdi. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında TOKİ Ankara kura çekimi bugünden itibaren başlıyor. Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde yapılacak evler için hak sahipleri canlı yayınla birlikte belli olacak. İşte 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
02.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:00
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Ankara TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Bugün yapılacak Ankara kura çekimi kapsamında; Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ilçeleri için sonuçlar açıklanacak. Peki, Ankara kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ tarafından paylaşılan 250 bin sosyal konut kura takvimine göre, Ankara TOKİ başvuru sonuçları bugün açıklanmaya başlayacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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