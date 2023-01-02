TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Ankara TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Bugün yapılacak Ankara kura çekimi kapsamında; Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ilçeleri için sonuçlar açıklanacak. Peki, Ankara kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!