TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...
TOKİ Ankara kura çekilişi için geri sayım sona erdi. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında TOKİ Ankara kura çekimi bugünden itibaren başlıyor. Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde yapılacak evler için hak sahipleri canlı yayınla birlikte belli olacak. İşte 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
02.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:00
Ankara TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Bugün yapılacak Ankara kura çekimi kapsamında; Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ilçeleri için sonuçlar açıklanacak. Peki, Ankara kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Ankara 18 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!