Eylül’de emekli promosyonlarına ZAM! 10.000 TL’ye yükseldi! TEB, Garanti, İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi...

10 BİN TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. Milyonlarca emekli şu anda Ocka ayı zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor. Eylül ayında promosyon ödemelerine büyük zam geldi. 10 bin TL'ye kadar ödemeler arttı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte merak edilenler!