EYT'de masadaki formülün detayları belli oldu! Kadınlarda 20 yıl 7200 gün erkeklerde 25 yıl 9000 gün prim gün sayısı...
Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesi için çıkacak kararı merakla bekliyor. Çalışma ve Ekonomi Bakanı Vedat Bilgin masada sadece bir formül olduğunu açıklayınca söz konusu formülün detayları araştırılmaya başlandı. İşte Başkan Erdoğan'a sunulacak olan EYT formülünün detayları...
Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. Bu formüllerden biri de 20-25 yıl kriteri. Bu formüle göre, kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın emekli edilebilecek.
9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. Bu şartları tamamlayan kişiler yasada belirtilen yaşa gelince de emekli aylığına kavuşuyor.
EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.
PRİMİ TAMAM OLANA HEMEN AYLIK
EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9000 gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak.
Bu formül hayata geçirilirse, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kadın ise 7200 prim gününü, erkek ise 9000 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olabilecek. Yasa çıktıktan sonra şartları tamamlayanlar hemen, tamamlayamayanlar ise prim günleri dolduktan sonra emekli aylığına kavuşacak.
BORÇLANMA İLE DE TAMAMLANABİLİR
Eksik prim günleri borçlanma ile de tamamlanabilecek. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Erkeklerde ise askerlik süreleri için borçlanma imkanı bulunuyor. Borçlanma için günlük en az 69,02 lira ödeniyor. 1 ay için en az 2.070 lira, 18 aylık askerlik borçlanması için 37 bin 272 lira, 2 yıllık doğum borçlanması için 49 bin 697 lira vermesi gerekiyor. Tüm süreleri borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar süre de borçlanma yapılabiliyor.