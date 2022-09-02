EYT'de masadaki formülün detayları belli oldu! Kadınlarda 20 yıl 7200 gün erkeklerde 25 yıl 9000 gün prim gün sayısı...

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. Bu şartları tamamlayan kişiler yasada belirtilen yaşa gelince de emekli aylığına kavuşuyor.

EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.