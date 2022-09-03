Nakit para lazımsa kaçırmayın! Biraz önce açıklandı! Ziraat Bankası ve Vakıfbank 5.000 TL üzerinde ödeme yapacak!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank 5.000 TL ödemeye karar verdi. İhtiyacı olup, kredi çekmek isteyenlere Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. 5.000 TL'lik kredi bağlamında başvurular devam ediyor. Kredi için kimsenin önceliği yok. Başvuran herkes, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 5.000 TL kredi alabilecek.