Eylül ayı 2022 YENİ emekli promosyon kampanyaları: SSK, Bağkur, 4C'liye 10.000 TL ödeme! 3 gün içinde ATM'den alabilirsiniz! İş Bankası, TEB, Garanti, Yapı Kredi...
Emekli promosyon ödemelerinde her geçen gün gelişmeler yaşanıyor ve miktarlar günden güne artıyor. Yeni aya girmemizle birlikte yeni emekli promosyon kampanyalarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilerek araştırılıyor. Çoğu kampanya 31 Ağustos'ta sona ermişti. Bazı bankalar kampanya sürelerini 30 Eylül'a kadar uzattı. Banka promosyonunda ödeme miktarı ise 10 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Eylül ayı emekli promosyon kampanyaları neler? İşte banka banka ödeme miktarları...
Emekli promosyon ücretleri binlerce bireyin ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası başka bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte promosyon ödeme miktarları değişti. İşte en güncel banka banka promosyon kampanyaları!
Emeklilerin devlet tarafından yapılan bu ödemelerin dışında bir de banka promosyonu alma imkanı bulunuyor. Emekliler istedikleri bankayı seçebiliyor. Uzun yıllar daha çok devlet bankalarını tercih eden emekli vatandaşlar, özel bankaların promosyon miktarını yükseltmesi sonrası tercihlerini değiştirmeye başladı.