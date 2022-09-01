Eylül ayı 2022 YENİ emekli promosyon kampanyaları: SSK, Bağkur, 4C'liye 10.000 TL ödeme! 3 gün içinde ATM'den alabilirsiniz! İş Bankası, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Emeklilerin devlet tarafından yapılan bu ödemelerin dışında bir de banka promosyonu alma imkanı bulunuyor. Emekliler istedikleri bankayı seçebiliyor. Uzun yıllar daha çok devlet bankalarını tercih eden emekli vatandaşlar, özel bankaların promosyon miktarını yükseltmesi sonrası tercihlerini değiştirmeye başladı.