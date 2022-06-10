Evli, bekar, 1-2-3-4 çocukluya 5.000 - 5.900 TL arası zam! Asgari ücrete 39.67 6 Aylık TEFE TÜFE kıstası! 3 formül gündemde! AGİ, Prim ve enflasyon farkı...

Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Devlet dar gelirli vatandaşların alım gücünü iyileştirmeye yönelik Temmuz ayını işaret etti. Ek zam sinyalinin ardından akıllara asgari ücret geldi. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte konuşulan formüller ve ücret artışı!