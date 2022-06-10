Evli, bekar, 1-2-3-4 çocukluya 5.000 - 5.900 TL arası zam! Asgari ücrete 39.67 6 Aylık TEFE TÜFE kıstası! 3 formül gündemde! AGİ, Prim ve enflasyon farkı...
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu milyonlarca kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Bu kapsamda konuşulan 3 formül bulunuyor. Temmuz artışı için prim desteği söz konusu olabileceği gibi, 6 aylık TÜFE ya da enflasyon farkı yansıtılabilir. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte konuşulan formüller ve ücret artışı!
10.06.2022 18:49 - Son Güncelleme: 10.06.2022 18:49
Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Devlet dar gelirli vatandaşların alım gücünü iyileştirmeye yönelik Temmuz ayını işaret etti. Ek zam sinyalinin ardından akıllara asgari ücret geldi. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte konuşulan formüller ve ücret artışı!
Yasa gereği yılda bir kez Aralık'ta toplanan Asgari ücret Komisyonu, düzenleme yapılırsa ara toplantı yapıp Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyebilecek.