En az 40 bin 415 EURO maaş garanti! 18-41 yaş arası herkes başvurabilir! Avustralya 110.000 işçi alımı yapacak! Madenci, finans, sigortacı...

Yurt dışında kariyer hedefleyenler için müjde geldi. Avustralya, Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması üzerine işçi ihtiyacının artması nedeniyle bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı. Ülkede madencilik sektörü, finans ve sigorta hizmetleri sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde işgücü sıkıntısı çekildiği ifade edildi. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere iş arayan ülkeler tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Öte yandan dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak konusu oldu. İşte Avustralya 110.000 işçi alımı başvuru şartları ve detayları!