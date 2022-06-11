Yüzde 10 peşinat, 120-140-180 ay taksitle satılık 2+1 3+1 daireler! e-Devlet'ten form doldurmak yeter! TOKİ'den 2.494,79 TL müjdesi...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Haziran ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara, Kütahya, Denizli, Konya, Siirt'te konut satışı başlıyor ve ilgili detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. İşte TOKİ Haziran ayı kampanyaları!
Bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'den Haziran ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 4 ilde 498.000 TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını merak ediyor. Ankara, Kütahya, Denizli, Konya, Siirt'te kuralı satış yöntemiyle daire satışı başladı ve TOKİ daire satışlarına dair bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik.
DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ TİLKİLİK MAHALLESİ 118 KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ TİLKİLİK MAHALLESİ 118 KONUT kapsamında üretilecek 44 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ TİLKİLİK MAHALLESİ 118 KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 38 adet ,3+1 konut 6 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 20 Haziran 2022 - 24 Haziran 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 23 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 28 Haziran 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Güney/Denizli
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 04 Temmuz 2022 - 07 Temmuz 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 19 Temmuz 2022 - 20 Temmuz 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)