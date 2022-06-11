Yüzde 10 peşinat, 120-140-180 ay taksitle satılık 2+1 3+1 daireler! e-Devlet’ten form doldurmak yeter! TOKİ’den 2.494,79 TL müjdesi...

Bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'den Haziran ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 4 ilde 498.000 TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını merak ediyor. Ankara, Kütahya, Denizli, Konya, Siirt'te kuralı satış yöntemiyle daire satışı başladı ve TOKİ daire satışlarına dair bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik.