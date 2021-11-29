Evlenene devletten 16 bin 394 TL! Yeni yılda artacak! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat
Çeyiz hesabında devlet katkısı ve düzenli birikim için limitler yeni yılla birlikte artıyor. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 liraya çıkıyor. Çiftler iki ayrı hesapla tutarı katlayabiliyor. İşte çeyiz hesabına ilişkin yeni tutarlar ve geri ödemesiz bu nakdi destekten yararlanmanın yolları...
29.11.2021 10:01
- Son Güncelleme: 29.11.2021 10:22
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor.
Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 32 bin 789 bin liralık katkı alabiliyor. İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçirilecek yeni tutarlar: