Asgari ücret için çok yönlü çalışma başlatıldı! Harekete geçiliyor müjdeli haberler peşi sıra gelecek! 710-1025 TL arası zamla tüm maaşlar...

Asgari ücret için çok yönlü çalışma başlatıldı! Harekete geçilliyor müjdeli haberler peşi sıra gelecek! 710-1025 TL arası zamla tüm maaşlar... Asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 Aralık Çarşamba günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Bu süreçte asgari ücretin 4 bin TL seviyelerine yaklaşması için yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor.