Asgari ücret için çok yönlü çalışma başlatıldı! Harekete geçiliyor müjdeli haberler peşi sıra gelecek! 710-1025 TL arası zamla tüm maaşlar...
Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık tarihinde ilk görüşme için bir araya gelecek. 2022 yılında yapılacak olan zam tutarının belirlenmesi için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hem de sendikaların olumlu görüş bildirdiği konuşuluyor. Asgari ücretin 4 bin TL seviyelerine yaklaşması için çeşitli formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bazı vergi ve kesintilerin de tutardan düşürülmesi için ayrı bir çalışma hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını da Başkan Erdoğan'a sunması bekleniyor.
Asgari ücret için çok yönlü çalışma başlatıldı! Harekete geçilliyor müjdeli haberler peşi sıra gelecek! 710-1025 TL arası zamla tüm maaşlar... Asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 Aralık Çarşamba günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Bu süreçte asgari ücretin 4 bin TL seviyelerine yaklaşması için yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor.
NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi.
Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4 bin 650 lira olurken, çalışanın eline 3 bin 673 lira geçecek.
362 LİRADAN 471 LİRAYA ÇIKACAK
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.