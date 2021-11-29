En az ilkokul mezunu 29 bin kişi alınacak! İş arayanlara yeni istihdam kapısı! İŞKUR'un iş ilanları güncellendi! Temizlik personeli, beden işçisi...
İşçi, personel arayan resmi ve özel kurumlar İŞKUR aracılığı ile binlerce iş arayana umut oluyor. 2022 yılına yaklaştığımız şu günlerde personel alımları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden pek çok ilde 25.146 beden işçisi ve 3.262 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Duyuru yapıldı! Binlerce kişiye müjde! İlkokul diplomasıyla işe alımlar yapılıyor. İŞKUR'a kayıt yaptırıp güncel iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. İşte detaylı bilgiler...
İŞKUR, iş arayanlara çare bulmaya devam ediyor. Temizlik görevlisi ve ya beden işçisi olarak çalışmak isteyen en az ilkokul mezunu 29 bin personel alınacak. İŞKUR'un yayınladığı yeni iş ilanlarından herhangi birine başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 81 il genelinde farklı illerde 25.146 beden işçisi, 3.262 temizlik görevlisi alınacak. Peki başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İŞKUR'a nasıl kayıtlı olunur? Tüm detaylar haberimizde...
İŞKUR sık sık iş ilanlarını güncelliyor. Son olarak 29 bine yakın alım gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar temizlik görevlisi ve beden işçisi olarak yapılacak.
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Beden işçisi olarak çalışmak isteyenler için başvuru ekranı her zaman açık. İŞKUR'a kayıtlı olmak yetiyor. Başvuruda bulunmak çok basit. İŞKUR'a kayıtlı olup arama kısmına aradığınız işi yazdığınızda karşınıza tüm illerdeki personel alımları çıkacak. Filtreleme yaparak istediğini işi ve şehri rahatlıkla bulup başvuruda bulunabilirsiniz. Detaylar için haberin devamını okuyun...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
İŞKUR güncel iş ilanları için aşağıdaki linke gidebilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx