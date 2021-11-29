En az ilkokul mezunu 29 bin kişi alınacak! İş arayanlara yeni istihdam kapısı! İŞKUR’un iş ilanları güncellendi! Temizlik personeli, beden işçisi...

İŞKUR, iş arayanlara çare bulmaya devam ediyor. Temizlik görevlisi ve ya beden işçisi olarak çalışmak isteyen en az ilkokul mezunu 29 bin personel alınacak. İŞKUR'un yayınladığı yeni iş ilanlarından herhangi birine başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 81 il genelinde farklı illerde 25.146 beden işçisi, 3.262 temizlik görevlisi alınacak. Peki başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İŞKUR'a nasıl kayıtlı olunur? Tüm detaylar haberimizde...