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Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

Hükümet evlenen ve ev sahibi olmak isteyen gençler için önemli destekler getirirken, yetim maaşı alan kız çocuklarının da çeyiz yardımı hakkı bulunuyor. Üstelik 24 maaş tutarında... Peki çeyiz parasından kimler yararlanabilir? İkinci evliliğini yapanlara da çeyiz parası verilir mi? Başvuru için belli süre var mı? İşte çeyiz yardımı ile ilgili merak edilen detaylar...

23.04.2019 08:00 - Son Güncelleme: 23.04.2019 08:00
Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

Son yıllarda çıkarılan yasal düzenlemeler ile özellikle ev alacaklar ile evlenecek gençlere devlet karşılıksız destek veriyor. Bu sayede nişanlı bir çift hem ev almak hem de evlilik parası için başvurursa birlikte 68 bin lirayı bulan bir karşılıksız destekten yararlanabiliyor.

Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

Bu desteklerin yanında, yetim maaşı alan kız çocukları için de çeyiz yardımı uygulaması devam ediyor. Bu kız çocukları evlendiklerinde, 2 yıllık maaşı yani 24 adet aylığı peşin olarak çeyiz parası şeklinde alabiliyor.

Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

Şimdi bu konudaki soruları cevaplayalım...

Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.
Burada kadının yaşına bakılmıyor.

Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

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