Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?
Hükümet evlenen ve ev sahibi olmak isteyen gençler için önemli destekler getirirken, yetim maaşı alan kız çocuklarının da çeyiz yardımı hakkı bulunuyor. Üstelik 24 maaş tutarında... Peki çeyiz parasından kimler yararlanabilir? İkinci evliliğini yapanlara da çeyiz parası verilir mi? Başvuru için belli süre var mı? İşte çeyiz yardımı ile ilgili merak edilen detaylar...
23.04.2019 08:00
- Son Güncelleme: 23.04.2019 08:00
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