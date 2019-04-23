Evlenene 24 maaş çeyiz parası! Çeyiz parasından kimler yararlanabilir, yaş sınırı var mı?

Son yıllarda çıkarılan yasal düzenlemeler ile özellikle ev alacaklar ile evlenecek gençlere devlet karşılıksız destek veriyor. Bu sayede nişanlı bir çift hem ev almak hem de evlilik parası için başvurursa birlikte 68 bin lirayı bulan bir karşılıksız destekten yararlanabiliyor.