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Evlenecek gençlere müjde! Çeyiz hesabı ödemeleri için tarih belli oldu

11.04.2019 15:00

Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.


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