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Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli için Temmuz zam ayı olacak. Ekonomistler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak tahmin ediyor. Peki emekli maaşına gelecek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...

23.04.2019 07:55 - Son Güncelleme: 23.04.2019 07:55
Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak.

Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil.

Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri zam oranını ortaya koyacak.

Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Emekliler bu tarihte zamlarını öğrenip aynı ay içerisinde yeni maaşlarını ceplerine koyacak.

Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Ancak zam oranına ilişkin tahminler de var.

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