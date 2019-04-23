Emeklinin zam hesabı tamam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli için Temmuz zam ayı olacak. Ekonomistler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak tahmin ediyor. Peki emekli maaşına gelecek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...

23.04.2019 07:55 - Son Güncelleme: 23.04.2019 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





