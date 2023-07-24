Evlenecek çiftlere çifte müjde! Faiz yok ödeme 2 yıl sonra! Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? BANKA LİSTESİ!
Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haberler peş peşe geldi. 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Hem faizsiz hem 2 yıl geri ödemesiz! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi verilen müjde ile yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı sunulacak. Başvuruların detayları merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ile araştırmalar hızlandı. Peki bir gelişme var mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar verecek? İşte son durum ve başvuru detayları...
Evlilik kredisi detayları, Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile birlikte gündemde sıkça araştırılır oldu. Evlilik hazırlığı yana yüzbinlerce çift ''Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar hangileri?'' sorularına yanıt arıyor. Faizsiz olarak alınabilecek 150 bin TL'lik evlilik kredisini 2 yıl sonra geri ödemeye başlayabilirsiniz. Peki detaylar geldi mi? Evlilik kredisi ne zaman verilecek?
Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.