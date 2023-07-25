90 bin taşerona kadro çıktı mı? Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023

''90 bin taşerona kadro çıktı mı? Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?'' soruları gündemde yer alıyor. Taşeron kadro son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kadro çalışmalarında son olarak geçici işçiler ve sözleşmeli personel noktasındaki çalışmalar Meclis'ten geçmişti. Gözler bir süredir '90 bin taşerona kadro' hakkındaki son dakika açıklamalarda. Özellikle bugünkü Kabine Toplantısı kararları yakından takip ediliyor. İşte son durum...
Taşerona kadro çalışmaları hız kazanıyor! Peki son durum ne? Taşerona kadro konusu, 2023 son dakika haberleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar hız kazanırken, bugünkü Kabine Toplantısı'nda da konunun masaya yatırılması bekleniyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla ''90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte son dakika gelişmeler...
TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASINDA SON DURUM NE?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında taşerona kadro çalışmasının neredeyse tamamlandığını belirterek, "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.
GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.