90 bin taşerona kadro çıktı mı? Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023

''90 bin taşerona kadro çıktı mı? Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?'' soruları gündemde yer alıyor. Taşeron kadro son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kadro çalışmalarında son olarak geçici işçiler ve sözleşmeli personel noktasındaki çalışmalar Meclis'ten geçmişti. Gözler bir süredir '90 bin taşerona kadro' hakkındaki son dakika açıklamalarda. Özellikle bugünkü Kabine Toplantısı kararları yakından takip ediliyor. İşte son durum...