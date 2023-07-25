25 Temmuz 2023 akaryakıt fiyat listesi! BENZİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA? Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sıkça araştırılır oldu. Brent petrol ve dolar kuru tarafındaki dalgalanmalarla değişen akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Son bilgilere göre benzine yeni zam yolda! Sektör temsilcileri yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geleceğini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde milyonlarca araç sürücüsü internet arama motorlarında 'Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi: Shell, BP, Opet...