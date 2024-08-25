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Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?

Anneler sigortadan sonra üç çocuğa kadar borçlanarak 6 yıl ve 1261 gün prim kazanıyor. Bu haktan evlat edinenler ile biyolojik anneler aynı anda yararlanabiliyor.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 07:01 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 07:01
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı? 1

Doğum borçlanması milyonlarca anne için emeklilikte önemli avantajlar sağlıyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuk için 2'şer yıldan 6 yıl yani 1261 gün prim satın alınabiliyor.

6 yıl çalışmadan alınan bu primler erken emeklilik imkanı da sağlıyor. Bu imkandan evlat edinen anneler de yararlanıyor. İşte doğum borçlanmasıyla ilgili akıllara takılan soruların cevapları:

Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı? 2

1- KİMLER HAK SAHİBİ?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı? 3

2 - PRİM ŞARTI VAR MI?
Bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.

3 - HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR?
Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız, o süreler borçlanılamıyor.

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