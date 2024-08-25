Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?

1 Doğum borçlanması milyonlarca anne için emeklilikte önemli avantajlar sağlıyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuk için 2'şer yıldan 6 yıl yani 1261 gün prim satın alınabiliyor. 6 yıl çalışmadan alınan bu primler erken emeklilik imkanı da sağlıyor. Bu imkandan evlat edinen anneler de yararlanıyor. İşte doğum borçlanmasıyla ilgili akıllara takılan soruların cevapları:

2 1- KİMLER HAK SAHİBİ?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.