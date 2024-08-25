Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?

Anneler sigortadan sonra üç çocuğa kadar borçlanarak 6 yıl ve 1261 gün prim kazanıyor. Bu haktan evlat edinenler ile biyolojik anneler aynı anda yararlanabiliyor.
Doğum borçlanması milyonlarca anne için emeklilikte önemli avantajlar sağlıyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuk için 2'şer yıldan 6 yıl yani 1261 gün prim satın alınabiliyor.
6 yıl çalışmadan alınan bu primler erken emeklilik imkanı da sağlıyor. Bu imkandan evlat edinen anneler de yararlanıyor. İşte doğum borçlanmasıyla ilgili akıllara takılan soruların cevapları:
1- KİMLER HAK SAHİBİ?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.
2 - PRİM ŞARTI VAR MI?
Bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.
3 - HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR?
Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız, o süreler borçlanılamıyor.