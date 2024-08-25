Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlardan birisi de ev kadınlarını ilgilendiriyor.

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KADINLARA YENİ SİSTEM

Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Bu arada SSK ile Bağ- Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek.