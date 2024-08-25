Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek

Emeklilik sistemindeki reformlarla birlikte ev kadınlarına da sosyal güvence gelecek. Üstelik primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece kadınlar erken emeklilik imkanına da kavuşacak.
Türkiye'de geçtiğimiz dönem özellikle çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleşti. Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bunlardan bazıları.
Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlardan birisi de ev kadınlarını ilgilendiriyor.
KADINLARA YENİ SİSTEM
Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Bu arada SSK ile Bağ- Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek.