Kadınlara 6 yıl erken emeklilik | Doğum borçlanması ile 2160 gün kazancı! Anneler nelere dikkat etmeli?

Yani çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sistem ile her ay SGK'ya prim ödenmesi gerekiyor. İşe giriş tarihine göre bu primlerin miktarları 5 bin günden başlayıp 9 bin güne kadar çıkıyor.

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Prim sayısını tamamlayabilmek için üç yoldan bahsetmiştik. Bir yerde sigortalı çalışarak ödenmesi, kendi işini yaparak ödemek ya da isteğe bağlı sistem ile her ay ödemek. Ancak bu üç yöntemin dışında "borçlanma" adı verilen ve toplu para ile satın alma yöntemi de var. Erkeklerin askerlik süreleri satın alındığı gibi kadınlarda da doğumdan sonra geçen süreler satın alınabiliyor.