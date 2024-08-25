1993-1998-2001-2005 SGK girişine jet hızıyla emeklilik! Kadın/erkek prim, gün şartı açığa çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik sistemi, yoğun iş temposundan sıyrılıp daha sakin ve kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Erken emeklilik hayali kuranlar için cazip bir alternatif haline gelen bu sistem, iş hayatına daha erken veda ederek hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere büyük avantajlar sağlıyor.
TBMM'nin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen düzenlemeyle, Bağ-Kur ve SSK prim gün sayıları eşitleniyor. Mevcut sistemde Bağ-Kur kapsamında emekli olabilmek için gereken 9 bin gün şartı, yapılacak düzenlemeyle 7.200 güne düşecek. Bu düzenlemeden ilk etapta 1 milyon küçük esnaf faydalanacak ve 5 yıl erken emeklilik imkânına kavuşacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberi...
EYT'li Bağ-Kur'lular da Yararlanabilir
Eğer düzenleme geniş kapsamlı olursa ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları da kapsarsa, EYT'li Bağ-Kur'lular da 9 bin günü beklemek zorunda kalmadan 7.200 günle emekli olabilecek. Ancak, ilk aşamada bu düzenlemeden 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçinin yararlanması planlanıyor. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf olma gibi kriterlere göre belirlenecek.
Prim Gün Şartı 9.000 Günden 7.200 Güne Düşüyor
Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999 ile 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular için geçerli olacak. Bu dönemde sigortalı olanlar için prim gün şartı hem kadınlar hem de erkekler için 9 bin gün olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu şart 7.200 güne indirilecek.