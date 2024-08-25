1993-1998-2001-2005 SGK girişine jet hızıyla emeklilik! Kadın/erkek prim, gün şartı açığa çıktı

1 TBMM'nin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen düzenlemeyle, Bağ-Kur ve SSK prim gün sayıları eşitleniyor. Mevcut sistemde Bağ-Kur kapsamında emekli olabilmek için gereken 9 bin gün şartı, yapılacak düzenlemeyle 7.200 güne düşecek. Bu düzenlemeden ilk etapta 1 milyon küçük esnaf faydalanacak ve 5 yıl erken emeklilik imkânına kavuşacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberi...

2 EYT'li Bağ-Kur'lular da Yararlanabilir Eğer düzenleme geniş kapsamlı olursa ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları da kapsarsa, EYT'li Bağ-Kur'lular da 9 bin günü beklemek zorunda kalmadan 7.200 günle emekli olabilecek. Ancak, ilk aşamada bu düzenlemeden 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçinin yararlanması planlanıyor. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf olma gibi kriterlere göre belirlenecek.