Evladı olanlara Aile Bakanlığı’ndan ödeme müjdesi! Aileler başvuruyor paralar öğrencilere bağlanıyor! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere çeşitli ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden biri de Çocuk Destek Bileşeni kapsamında sağlanıyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurmuştu. "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" denilmişti. Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılılıyor. İşte diğer detaylar...