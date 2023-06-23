Evladı olanlara Aile Bakanlığı'ndan ödeme müjdesi! Aileler başvuruyor paralar öğrencilere bağlanıyor! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında evladı olan ailelere de ödeme yapılıyor. Buna göre 1-2 çocuklu aileler 350 TL, 3 çocuklu aileler 450 TL, 4 çocuklu aileler 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu aileler de 650 TL ilave destek alabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler PTT'den veriliyor. Ancak başvurulması ve başvurunın kabul edilmesi şartı aranılıyor. Peki "Çocuk Destek Bileşeni" nedir, kimler başvurabilir, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere çeşitli ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden biri de Çocuk Destek Bileşeni kapsamında sağlanıyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurmuştu. "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" denilmişti. Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılılıyor. İşte diğer detaylar...
Yeni sosyal yardımlara geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklendi. İhtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısına göre ödeme yapılacak. Başvurup şartları sağlayanlar her ay düzenli ödemelerini alıyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise Çocuk Destek Bileşeni hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları neler?