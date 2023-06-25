1999-2008 arası 2015 sonrası 49-50-55 yaşla erken emeklilik fırsatı! EYT kademeli emeklilik tablosu çıkarıldı! 3600 kısmi prim indirimi, çıraklık, staj...
EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir seçenek olarak kısmi emeklilik formülü gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan kişiler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran kişilerin daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.
Bu yıl EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda önemli adımlar atıldı ve milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak emekliliği kıl payı kaçıranlar için çözüm arayışları devam ediyor. Bu bağlamda 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi işe girişi olanlar sevinç yaşarken bu tarihi kaçıran kişiler için ise başka seçenekler değerlendiriliyor. EYT düzenlemesinde olduğu gibi kısmi emeklilik formülü de emeklilik konusunda talepleri karşılamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi.
EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.