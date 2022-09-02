Evladı okula giden ailelere para yardımı yapılıyor! E-devletten başvurular aktif edildi! 1.300 TL hesaplara yatmaya başladı! İlkokul, ortaokul...

Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar için başvurular alınmaya devam ediyor. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri her yıl yapılıyor. Milyonlarca kişinin yararlandığı bu yardım ödemeleri için başvuru şartları açıklandı. 2022 yılında yeni eğitim öğretim ilk ders zili 12 Eylül Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler ve velileri şimdilerde kırtasiye malzemeleri için nereden para desteği alabileceklerini araştırıyor. Peki kırtasiye yardımı ne kadar? Kimler kırtasiye yardımı alabilir? İşte başvuru şartları ve diğer detaylar!