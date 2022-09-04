4 Eylül 2022 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP... Akaryakıta son dakika flaş İNDİRİM! 18,63 TL'ye düştü!

Akaryakıt fiyatlarında 1 lira 51 kuruş ve 2 lira 41 kuruş olmak üzere iki ayrı büyük indirim uygulandı. Flaş milyonlarca sürücüye indirim müjdesi! Ve akaryakıt fiyatları güncellendi. Son dakika haberine göre benzin ve motorinde 3 Eylül 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere indirim gerçekleşti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyirden etkilenen akaryakıt fiyatları yine değişti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde akaryakıtta dev indirim uygulandı. İşte 4 Eylül 2022 güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları: Shell, Opet, BP akaryakıt fiyat listesi...