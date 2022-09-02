Memura en az 11 bin 114 TL! Memurun ocak zammı netleşiyor! Hangi meslek ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire maaşı...
Son dakika memur haberleri | Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 41,69 oranında zam aldı. Temmuz zammının üzerinden 2 ay geçerken, TÜİK tarafından temmuz ayı enflasyon oranları da açıkladı. Beklenti anketine göre ise hem ağustos ayı enflasyon oranı hem de Temmuz-Aralık dönemi için tahmini enflasyon rakamı belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da bu hesaba göre şekillendi. Peki memur ve memur emeklisi 2023 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Memur maaşları ne kadar olacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte mesleğe göre memurların ocak ayı maaşları...
Milyonlarca memur için 2023 yılı hareketli başlayacak. Ocak'ta maaşlar artırılırken, ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Ocak zammının oranını ise enflasyon verileri gösterecek. Maaşlara yüzde 8 zam ve 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
ZAM VE FARK VAR
AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı anketten çıkan yüzde 72.35'lik yıl sonu enflasyon tahmini ise artışa ilişkin ipucunu verdi. Bu tahmine göre, 2022'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 21.07 olarak gerçekleşirken, memurlara yüzde 14.07 fark ortaya çıkacak. Memurların Ocak zammı yüzde 14.07 enflasyon farkı ve yüzde 8'lik toplu sözleşme artışıyla yüzde 22.07 olacak.
2 ÇOCUKLUYA BİN 332 TL AİLE YARDIMI
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da yükselecek. Eğer artış yüzde 22.07 olursa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 925,63 çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 203,61 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 101,81 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 91 lira 88 kuruş alıyorken, bu tutar bin 332 lira 85 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Ocak zammı yüzde 22.07 çıkarsa da aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 114 liraya yükselecek. Öğretmen (1/4) maaşı 12 bin 276 liradan 14 bin 985 liraya, polis maaşı (8/1) 13 bin 747 liradan 16 bin 780 liraya, hemşire (5/1) maaşı 11 bin 828 liradan 14 bin 438 liraya ulaşacak. İşte memur maaşlarında yaşanacak değişim...