Memura en az 11 bin 114 TL! Memurun ocak zammı netleşiyor! Hangi meslek ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire maaşı...

2 ÇOCUKLUYA BİN 332 TL AİLE YARDIMI

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da yükselecek. Eğer artış yüzde 22.07 olursa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 925,63 çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 203,61 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 101,81 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 91 lira 88 kuruş alıyorken, bu tutar bin 332 lira 85 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.