Evini sıfırlamak isteyenlere müjde! 1+1 2+1 3+1 evi olan herkes başvuru yapabilecek! Bankalar muhteşem fırsatı işte böyle duyurdu. Afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi için devlet destekli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Evlerini yenilemek isteyenlere %4'e kadar finansman desteği sağlanıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım tarafından sağlanan kentsel dönüşüm kredilerinde, yüzde 41'e varan devlet faiz desteği sağlanacak. Konut kredisi faiz oranları ile düşmeye devam ediyor.