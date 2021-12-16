Listeye bak 10 yılda erken emekli ol! SGK SSK, Bağkur'lu yaş şartı olmadan emekli ediliyor! Şeker, göz bozuklukları, troid, fıtık...

Erken emekli olmak herkesin hayalleri arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli başlı şartların yerine getirilmesi durumunda vatandaşlara erken emeklilik şansını sağlıyor. Sağlık sorunları, çalışma gücü kaybı yaşayanlar malulen emeklilik kapsamında emekli olup, genç yaşta emekli maaşı alabiliyorlar. SGK mevzuatlarında erken emeklilik hakkı sağlanan hastalıklar listesi bulunuyor. Ancak bu kısımda bazı şartlar bulunuyor. Malulen emekli olmak için başvuruda bulunan kişilerin sağlık sorunlarının işe başladıkran sonra ortaya çıkması gerekiyor. İşe girmeden önce oluşan sağlık sorunları erken emeklilik için kabul edilmiyor. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklar malulen erken emekli olmak için geçerli sayılıyor? Malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte merak edilenler haberimizde...