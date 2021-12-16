2 formül kıskaç altında! EYT yasasında yeni kademeye geçiliyor! Yaşa takılanlar için çözüme nerdeyse ramak kaldı: 10 yıl prim ödeyip...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı gelecek son dakika haberlere çevrildi. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Devlet tarafından EYT'liler için çözüm önerileri masaya yatırılıyor. Bu kapsamda Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde duruluyor. Geriye kalan 3 formül de gözden geçiriliyor. EYT'lilerin maaşları ise tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu çalışmada; 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte detaylar...