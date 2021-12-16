2 formül kıskaç altında! EYT yasasında yeni kademeye geçiliyor! Yaşa takılanlar için çözüme nerdeyse ramak kaldı: 10 yıl prim ödeyip...
EYT yasası için yeni kademeye geçildi! Yaşı beklemeden emekli olmak isteyen EYT'liler için 2 formül mercek altında! 10 yıl prim ödeyip... Milyonların merakla beklediği EYT yasası için yeni gelişmeler tek tek duyuruluyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için hükümet tarafından komisyon kuruldu ve çeşitli maddeler masaya yatırıldı. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu kapsamda Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde duruluyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı gelecek son dakika haberlere çevrildi. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Devlet tarafından EYT'liler için çözüm önerileri masaya yatırılıyor. Bu kapsamda Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde duruluyor. Geriye kalan 3 formül de gözden geçiriliyor. EYT'lilerin maaşları ise tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu çalışmada; 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.
EYT SON DAKİKA GELİŞMELER!
EYT konusu ile ilgili son olarak Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı, "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."
EYT İÇİN 5 FORMÜL!
1. KISMİ EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik formülüne göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Böylelikle 3600 günü tamamlayanlar kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.