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Evi olmayan kalmayacak! Konut kredisi faiz oranlarında damping yapıldı! Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...

Konut fiyatlarının yükselmesinin ardından ev almak için kredi arayan vatandaşların sayısı da bir hayli arttı. Bankalar ise TCMB faiz indirimleri sonrasında birçok konut kredisi türünde indirim yaptı. Son dönemde yükselen banka kredi faizleri nedeniyle yeni yıldan önce kredi kullanarak ev almak isteyenlerin başvurularını geciktirmeden yapmaları uyarısı yapılıyor. İşte bankaların en uygun konut kredisi faiz oranları.

takvim.com.tr
29.12.2021 10:19 - Son Güncelleme: 29.12.2021 10:19
Evi olmayan kalmayacak! Konut kredisi faiz oranlarında damping yapıldı! Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...
Ziraat Bankası Ev Kredi Faiz Oranı Nedir?
Kamu bankalarının düşük faiz oranları ile konut kredisi paketlerini açıklamalarının ardından gayrimenkul sektöründe de hareketlilik yaşanmaya başladı.
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Evi olmayan kalmayacak! Konut kredisi faiz oranlarında damping yapıldı! Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...

Kur farkı ve artan maliyetler nedeniyle kısa sürede ev fiyatlarının da artış göstermesi vatandaşların ev alma hayallerini suya düşürmüştü.

Evi olmayan kalmayacak! Konut kredisi faiz oranlarında damping yapıldı! Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...

Konut kredisi faiz oranları yeniden yükselmeye başlamadan önce, uygun finansman kullanarak ev sahibi olmak isteyenler ise kamu bankalarını tercih etmeye devam ediyor.

Evi olmayan kalmayacak! Konut kredisi faiz oranlarında damping yapıldı! Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını %1,20'ye kadar düşürdü. 120 ay vade seçenekleriyle sunulan kredi kapsamında uygun ödeme seçenekleri de uygulanacak.

Evi olmayan kalmayacak! Konut kredisi faiz oranlarında damping yapıldı! Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...

Ayrıca 1 milyon lira ve üzerinde kredi talepleri için yüzde 1,29 faiz oranlarının uygulanması öngörülüyor. Bu sayede artan fiyatlara karşı vatandaşlar en uygun konut kredisinden yararlanabilecek.

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