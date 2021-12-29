İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını duyurmasının ardından yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda doğalgaz yardımının ne kadar olduğu ve kimlere verileceği merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek bu ödemeler kota miktar belirlenerek gerçekleştirilecek. Peki Doğalgaz destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz parası ne kadar, kimlere verilecek? İşte Bakan Yanık'ın doğalgaz yardım parası hakkındaki önemli açıklamaları...
Devlet kış desteklerini artırıyor. Kömür yardımından sonra bu kez doğalgaz yardımı yapılacak. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir bir açıkladı. İhtiyaç sahibi her haneye faturasına göre para desteği verilecek. Bilindiği üzere önceki yardımlar PTT aracılığı ile yapılıyordu. Ancak doğalgazda fatura söz konusu olduğu için yardım yapılırken farklı bir aşama uygulanacak. Destekten yararlanmak isteyenler harıl harıl Bakan Yanık'ın açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek? İşte Yanık'ın merak edilen sorulara yanıtları...
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞLIYOR!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlayacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız.'' dedi.
DOĞALGAZ YARDIMI NASIL DAĞITILACAK?
Bakan Yanık normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduklarını ancak burada fatura olduğu için ödemenin farklı şekilde yapılacağını belirtti ve şunları söyledi; ''Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız.''