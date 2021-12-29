İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ YARDIMI NASIL DAĞITILACAK?

Bakan Yanık normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduklarını ancak burada fatura olduğu için ödemenin farklı şekilde yapılacağını belirtti ve şunları söyledi; ''Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız.''