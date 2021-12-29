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Haberler Ekonomi İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını duyurmasının ardından yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda doğalgaz yardımının ne kadar olduğu ve kimlere verileceği merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek bu ödemeler kota miktar belirlenerek gerçekleştirilecek. Peki Doğalgaz destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğalgaz parası ne kadar, kimlere verilecek? İşte Bakan Yanık'ın doğalgaz yardım parası hakkındaki önemli açıklamaları...

29.12.2021 11:04 - Son Güncelleme: 29.12.2021 11:04
İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

Devlet kış desteklerini artırıyor. Kömür yardımından sonra bu kez doğalgaz yardımı yapılacak. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir bir açıkladı. İhtiyaç sahibi her haneye faturasına göre para desteği verilecek. Bilindiği üzere önceki yardımlar PTT aracılığı ile yapılıyordu. Ancak doğalgazda fatura söz konusu olduğu için yardım yapılırken farklı bir aşama uygulanacak. Destekten yararlanmak isteyenler harıl harıl Bakan Yanık'ın açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek? İşte Yanık'ın merak edilen sorulara yanıtları...

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İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlayacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız.'' dedi.

İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ YARDIMI NASIL DAĞITILACAK?

Bakan Yanık normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduklarını ancak burada fatura olduğu için ödemenin farklı şekilde yapılacağını belirtti ve şunları söyledi; ''Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız.''

İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Yanık, doğalgaz desteğinin kimlere verileceğine ilişkin ''Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu.

İhtiyaç sahipleri alabiliyor doğalgaz parası dağıtılacak! Faturasını kapan başvuruya koştu bile! Doğalgaz yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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