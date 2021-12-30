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Haberler Ekonomi Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022'de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022'de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar netlik kazanacak. Emekli ve memurlar gözünü 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verilerine çevirdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından milyonlarca emekli ve memurun yeni yılın ilk altı ayında alacağı zam belli olacak. Ocak ayına günler kala maaşlara yapılacak olan zam tutarı beklenirken yeni formüller konuşuluyor. Ayrıca yeni ipuçları da ortaya çıkıyor.

takvim.com.tr
30.12.2021 12:24 - Son Güncelleme: 30.12.2021 12:24
Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022’de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

Asgari ücretin 4.253 TL olarak duyurulmasının hemen sonrasında işsizlik maaşı, evde bakım aylığı başta olmak üzere pek çok kalemde ödeme tutarları arttı. Artık zam tutarı için artık tek bir veri yani Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları belli olacak. Her yıl emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Bu kapsamda özellikle maaşların belli olmasına günler kala çeşitli formüller konuşuluyor. Açıklanan son verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da geliyor.

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Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022’de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

SIRA EMEKLİLERDE...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022’de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak.

Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022’de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek.

Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022’de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

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