Geriye tek bir veri kaldı! Ocak 2022’de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar...

Asgari ücretin 4.253 TL olarak duyurulmasının hemen sonrasında işsizlik maaşı, evde bakım aylığı başta olmak üzere pek çok kalemde ödeme tutarları arttı. Artık zam tutarı için artık tek bir veri yani Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları belli olacak. Her yıl emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Bu kapsamda özellikle maaşların belli olmasına günler kala çeşitli formüller konuşuluyor. Açıklanan son verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da geliyor.