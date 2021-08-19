Bu köylere yerleşenlere yaklaşık 300.000 TL verilecek! 39 yaş altında olanlara müjdeli haber! Bu 3 şarta uyanlar...
İtalya Calabria bölgesinde yetkililer tarafından dikkat çekecek bir proje başlatıldı. İtalya'da nüfus azalmasıyla mücadele için '1 euro'ya ev' satan kasabaların ardından 28.000 Euro'luk destek kampanyası dikkat çekti. İtalya'nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu kapsamda, bölgedeki köylere taşınanlar, 3 yılı kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 285 bin lira) bir ödeme alacak. Kabul edilen kişilerin 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmak zorunluluğu var. Şu ana kadar nüfusu 3 binin altındaki köyler bu projeye dahil edildi. İleride yeni köylerin de eklenmesi beklentiler arasında yer alıyor.
Bu köylere yerleşenlere yaklaşık 300.000 TL verilecek! 39 yaş altında olanlara müjdeli haber! Bu 3 şarta uyanlar... İtalya'da Calabria bölgesinde dikkat çeken bir projeye imza atılıyor. İtalya'nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu doğrultuda da bölgedeki köylere taşınanlar, 3 yılı kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 280 bin lira) bir ödeme alacak. Proje önümüzdeki haftalar içinde aktif olarak hayata geçirilecek ve başvurular alınmaya başlayacak. Haftalardır üzerinde çalışılan proje için şimdiden 700 bin euro'luk kaynak ayrıldığı ifade edildi.
İtalya'nın en büyük derdi ise küçük kasabalarında neredeyse yaşayan kimsenin kalmaması oldu. Artık hemen hemen herkes doğdukları yerden göç edip büyük şehirlere gidiyor.
28 BİN EURO VERİLECEK
Buna göre listesi yapılan köylerde en az 3 yıl boyunca kalacak ve iş yapacak kişilere 280 bin lira (28 bin euro) para verilecek. Bahsedilen köyler ya dağ yamacında ya deniz kenarında yer alıyor.