Bu köylere yerleşenlere yaklaşık 300.000 TL verilecek! 39 yaş altında olanlara müjdeli haber! Bu 3 şarta uyanlar... İtalya'da Calabria bölgesinde dikkat çeken bir projeye imza atılıyor. İtalya'nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu doğrultuda da bölgedeki köylere taşınanlar, 3 yılı kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 280 bin lira) bir ödeme alacak. Proje önümüzdeki haftalar içinde aktif olarak hayata geçirilecek ve başvurular alınmaya başlayacak. Haftalardır üzerinde çalışılan proje için şimdiden 700 bin euro'luk kaynak ayrıldığı ifade edildi.