Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...

Çalışma yaşamında bulunanların hepsi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak olarak çalışıyor. Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişiler için iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri de gerekiyor. Bakıcı, temizlikçi şeklinde ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var. Ödenecek primler de yeni asgari ücretle beraber değişti...