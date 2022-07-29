Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...
Emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. Bazı iş kollarında çalışan kişiler ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor. Özellikle bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada önemli olan çalışma günü sayısı. Bu sayıya göre farklı uygulamalar mevcut. Ödenecek primler de yeni asgari ücretle birlikte değişti. İsteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. Peki, ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı? Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların emeklilik primi yatırması için bir süre sınırı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları ve emeklilik formülleri...
29.07.2022 18:15 - Son Güncelleme: 29.07.2022 18:15
Çalışma yaşamında bulunanların hepsi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak olarak çalışıyor. Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişiler için iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri de gerekiyor. Bakıcı, temizlikçi şeklinde ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var. Ödenecek primler de yeni asgari ücretle beraber değişti...