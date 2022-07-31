20 ilde 18-40 yaş arası 9.588,1623 TL maaş! İŞKUR'dan KPSS şartsız personel alımı müjdesi! Bekçi, şoför, güvenlik görevlisi, beden işçisi, temizlikçi...
İŞKUR'dan KPSS şartsız personel alımı müjdesi geldi. 2022 yılında bekçi, şoför, güvenlik görevlisi, beden işçisi, temizlikçi ve daha bir çok kadroya alım yapılacak. Kamuda ve özel sektörde alım yapılmaya başlandı. Bazı ilanlara başvurular devam ederken, bazı ilanlar için ise bugün son gün. 20 ilde 18-40 yaş arası personel alımı gerçekleştirilecek. Lise mezunu bekçi maaşları 9.588,1623 TL'dir. İşte İŞKUR yepyeni personel alımı ilanlarının tümü ve başvuru şartları...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) en az lise mezunu adaylar arasından Temizlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. TEİAŞ Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden en az lise mezunu Elektrik Teknisyeni alımı ilanı yayımladı. Ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden 50 bekçi alımı yapacak. Başvurular www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Bugün son gün! İşte İŞKUR iş ilanları ve başvuru şartları: Şoför, güvenlik görevlisi, beden işçisi, temizlikçi...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 50 kişilik bekçi alımı ilanı yayımladı. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Başvurular 25 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında İŞKUR resmi sitesi üzerinden yapılacaktır.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.
Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak. 13. Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.