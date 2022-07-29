1999 2008'de sigortalı olan EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! Prime göre aylık hesabı yaptık!

EYT hakkında son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili formüller konuşulurken bir yandan da maaş hesabı merak ediliyor. Bu kapsamda, "EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'liler kaç TL emekli aylığı ile emekli olacaklar?" sorularına yanıt aranıyor. EYT kapsamında olan emekliler için maaş hesabı 3 ayrı dönemde hesaplanacak. EYT'lilerin büyük bir kısmı 2000 yılı sonrasına denk geliyor. İşte EYT maaş hesabı...