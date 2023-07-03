Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?
Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurların maaş zammı belli olacak. Aynı zamanda sosyal yardım paralarında da artışlar yaşanacak. Birçok maaş kalemi de bu enflasyon oranıyla bağlantılı olarak değişecek. Peki, evde bakım maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu? 65 yaş aylığı, dul yetim maaşı ne kadar? İşte merak edilenler...
03.07.2023 10:16 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:16