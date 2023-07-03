Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?

Evde bakım maaşları ve diğer sosyal yardımlar için yapılacak zam oranı merakla araştırılıyor. Evde bakım maaşı gibi sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselmesi bekleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...