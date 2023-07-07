Kuyumcular el yükseltti! Gram altın için bu fiyat tahmini yapıldı! O tarihe dikkat! İşte 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

Kapalıçarşı'da uzun yıllardır kuyumculuk işiyle uğraşanlar, altın piyasasında temkinli bir süreç yaşandığını belirtiyor. Türk halkının her dönem altına güvendiğini ve çoğu vatandaşın altın dışında bir yatırım düşünmediğini ifade ediyor. Bu güvenin boşuna oluşmadığını vurgulayan kuyumcular, altının her zaman kazandırdığını söylüyor. Bugünün piyasa ortamına bakıldığında ise belirsizliklerin ve baskıların olduğu bir ons altın olduğunu ifade ediyor. Gram altın fiyatının sadece ons altına bağlı olmadığını, dolar kurunun yükselmesiyle birlikte gram altının da değerlendiğini belirtiyor ve 1.600 TL'nin üzerinde tutunduğunu ifade ediyor.