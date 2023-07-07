Kuyumcular el yükseltti! Gram altın için bu fiyat tahmini yapıldı! O tarihe dikkat! İşte 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?
Altın piyasasında son dönemde büyük bir dalgalanma ve istikrarsızlık yaşanmaktadır. Ons altın fiyatları sürekli değişkenlik gösterirken, gram altın ise dolar kurundaki destekle 1.600 TL seviyesinin üzerinde tutunmaktadır. Bu durum, yatırımcılar ve altın sahipleri arasında büyük bir merak uyandırmaktadır. Gelecekte altın piyasasında neler olabileceği konusu en çok tartışılan ve araştırılan konular arasında yer almaktadır.
Altın piyasasının nabzını tutan kuyumcu esnafları, gram altın fiyat tahminleriyle yatırımcıları heyecanlandırmaktadır. Ancak altın fiyatlarının gelecekteki seyri tamamen tahmin edilemez ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Ekonomik göstergeler, küresel piyasalar, siyasi olaylar, faiz oranları ve dolar kurunda yaşanan değişiklikler gibi birçok etken altın fiyatlarını etkileyebilir.
Kapalıçarşı'da uzun yıllardır kuyumculuk işiyle uğraşanlar, altın piyasasında temkinli bir süreç yaşandığını belirtiyor. Türk halkının her dönem altına güvendiğini ve çoğu vatandaşın altın dışında bir yatırım düşünmediğini ifade ediyor. Bu güvenin boşuna oluşmadığını vurgulayan kuyumcular, altının her zaman kazandırdığını söylüyor. Bugünün piyasa ortamına bakıldığında ise belirsizliklerin ve baskıların olduğu bir ons altın olduğunu ifade ediyor. Gram altın fiyatının sadece ons altına bağlı olmadığını, dolar kurunun yükselmesiyle birlikte gram altının da değerlendiğini belirtiyor ve 1.600 TL'nin üzerinde tutunduğunu ifade ediyor.
Kuyumculara göre, gram altında fiyat düşüşleri yaşanabilir, ancak artık 1.600 TL seviyesinin dip seviye olduğunu ve daha yüksek seviyelere bakılması gerektiğini söylüyor. Yıl sonuna kadar önemli fiyat artışları beklediğini ifade ediyor ve dolar kuruna bağlı olarak gram altının 2.250 TL'ye kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu tahmine yılın son 3 ayında beklenen ons altın fiyatının da dahil olduğunu belirtiyor.
Diğer bir kuyumcu esnafı ise, düğün sezonunun başladığını ve bu dönemde yoğun bir altın talebi olduğunu belirtiyor. Talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının da yükseleceğini ifade ediyor. ONS altın fiyatını küresel anlamda değerlendirmek yanıltıcı olabilir çünkü Türkiye'de düğün sezonu piyasasının da etkisi olduğunu söylüyor.
Dolar kurundaki yükselişleri takip ettiklerini belirten kuyumcu esnafı, bu durumların gram altında yeni rekorların habercisi olduğunu söylüyor. Gram altının 2.000 TL üzerine çıkacağının kesin olduğunu ifade ediyor, ancak bunun adım adım gerçekleşeceğini ve yıl sonunda altın yatırımı yapanların memnun olacaklarını belirtiyor.