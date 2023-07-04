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Haberler Ekonomi 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Shell, Total, Opet, PO...

4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Shell, Total, Opet, PO...

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son olarak benzine zam geleceği açıklandı. Peki, Benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.07.2023 09:20 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:21
BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

Benzin fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam geleceği sektör temsilcileri tarafından açıklandı. Peki, Benzine zam var mı? 4 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

BENZİNE ZAM VAR MI?

4 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

Pompaya yansıyacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.

BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

MEVCUT FİYATLAR NE KADAR?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,87 TL
Ankara 24,32 TL
İzmir 24,43 TL

BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,08 TL
Ankara 24,53 TL
İzmir 24,55 TL

BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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