4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Shell, Total, Opet, PO...

Benzin fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam geleceği sektör temsilcileri tarafından açıklandı. Peki, Benzine zam var mı? 4 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylar...