4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Shell, Total, Opet, PO...
Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son olarak benzine zam geleceği açıklandı. Peki, Benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
04.07.2023 09:20 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:21
Benzin fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam geleceği sektör temsilcileri tarafından açıklandı. Peki, Benzine zam var mı? 4 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylar...
Pompaya yansıyacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.