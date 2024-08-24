TAKVİM yazdı bakanlık özel okulları incelemeye aldı! Fahiş fiyatlara geçit yok! "Okullar kar amaçlı hareket edemez"

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Yazıda "Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir yıl önceki ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [( Yurt içi ÜFE+ TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz" denildi.

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Bakanlığın yazısında, mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, kitap-kırtasiye, kıyafet ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün yer aldığı vurgulandı.