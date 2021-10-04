Ev hanımlarına evden çalışma fırsatı! Günde sadece 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları…

İŞKUR paketleme işi ekonomi gündeminde en çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Özellikle çalışma hayatında aktif rol oynamasa da evden çalışarak para kazanmak ve evine ekonomik olarak katkı sağlamak isteyen ev hanımları bu habere çok sevinecek. Günde sadece 3-4 saat çalışarak para kazanmak mümkün. İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları ve bu şartları karşılayanlar başvurularını yapabilirler. İşte İŞKUR paketleme işine dair detaylar…