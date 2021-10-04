Ev hanımlarına evden çalışma fırsatı! Günde sadece 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları…
Kadınları iş hayatına dahil etmesi açısından İŞKUR istihdamları büyük önem taşıyor. Ev hanımlarına evden çalışma fırsatı, günde sadece 3-4 saati ayırarak para kazanmayı sağlıyor. İŞKUR paketleme işine özellikle ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Hem işi öğrenirken hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabiliyor? Paketleme işleri içerisinde hangi kategoriler yer alıyor? Başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin bilgiler de haberimizde yer alıyor.
İŞKUR paketleme işi ekonomi gündeminde en çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Özellikle çalışma hayatında aktif rol oynamasa da evden çalışarak para kazanmak ve evine ekonomik olarak katkı sağlamak isteyen ev hanımları bu habere çok sevinecek. Günde sadece 3-4 saat çalışarak para kazanmak mümkün. İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları ve bu şartları karşılayanlar başvurularını yapabilirler. İşte İŞKUR paketleme işine dair detaylar…
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.