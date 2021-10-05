13.2 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! Onaylandığı saniyede 1.175 TL artış görülebilir! Maaşlara en düşük...

Yaklaşık 13.2 milyon emekli vatandaş Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Temmuz'da çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak zammını bekliyor ve enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Talebin hayata geçip geçmeyeceği Ocak ayında belli olacak. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini koruyor.