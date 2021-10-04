Sıfır faizli daire müjdesi verildi! 1.5 yıl içinde toplam 35 bin konut satışı yapılacak! 5 yıla kadar...

Konut piyasasını hareketlendirecek adım Emlak Konut GYO'dan geldi. Şirket yılın son çeyreğinde 15 bin, 2022 sonuna kadar da 20 bin konut satışa sunacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecek" dedi.